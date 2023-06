Acquedotto, arrivano le nuove tubature

GUALDO TADINO – Umbra Acque, nei prossimi mesi, risanerà 33 km di acquedotti nel territorio gualdese. Lo ha comunicato la società al sindaco Massimiliano Presciutti. Questo il programma: oltre 11 km riguardano Palazzo Mancinelli, Vaccara, Flaminia Nord, la zona industriale nord ed aree connesse, con una spesa prevista di 1,710 milioni; 17 km nei quartieri del Biancospino, Piaggiola, San Rocco, zona industriale sud: la spesa prevista è di circa 2,5 milioni; 3 km nelle zone di Boschetto e Flaminia Sud per una spesa di circa 600 mila euro; altri interventi sono previsti lungo la strada per Assisi e viale Cappuccini, con una spesa di oltre 1 milione. Verranno recuperati circa 100 litri di acqua al secondo, ora dispersi. La prospettiva piace al primo cittadino gualdese, che sottolinea i molteplici vantaggi connessi: oltre alla eliminazione delle perdite , verranno sostituite le tubazioni con materiali adeguati e realizzati lavori di adeguamento delle carreggiate stradali interessate dagli interventi. Dice: "La cosa importante è la tutela della risorsa acqua e il fatto che i cittadini gualdesi avranno un nuovo acquedotto sicuro, con i tubi non più in metallo. In più avremo strade rinnovate".