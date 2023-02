Acquatino...senz’acqua Una frazione in rivolta

Quasi cento persone senz’acqua potabile. E’ il caso di Acquatino, frazione spellana tra Foligno, Cannara e Bevagna che, nel 2023, si ritrova a far fronte alla mancanza di un servizio ovviamente basilare. Il tema ha iniziato a farsi sentire già nel 2008, con le prime raccolte di firme e le prime rimostranze da parte dei residenti di una parte della frazione. Rimostranze indirizzate sia al Comune che a Valle Umbra Servizi Spa, l’azienda multiutility che gestisce il servizio idrico per i comuni della valle umbra. Entrambi, Comune e Vus, infatti, sarebbero protagonisti di questo disservizio. I cittadini riferiscono infatti che la rete mancante sarebbe in capo proprio a queste due realtà.

"E’ una vergogna che una comunità di cittadini sia costretta a questa situazione, costringendoci ad utilizzare l’acqua ferrosa dei pozzi, per la quale dobbiamo spendere, chi può, migliaia di euro per impianti di depurazione", dicono i residenti imbufaliti, che stanno pensando alle contromisure da intraprendere. Dal 2011, intanto, giacciono in Vus richieste di allaccio ovviamente rimaste inevase perché non c’è la linea dell’acqua potabile da collegare in zona. Il tratto da realizzare, stando a quanto riferito dai residenti della zona, non sarebbe neanche troppo distante. E di questo tratto, la realizzazione di una parte spetterebbe a Vus, l’altra al Comune che sembrano rimpallarsi le responsabilità. Intanto è ripartita in questi giorni una raccolta firme dei residenti nella zona, per chiedere interventi, dopo una fitta interlocuzione sia con il Comune di Spello che con Vus. Il tutto, al momento, senza grossi risultati.