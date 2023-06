Acquatino senza acqua potabile da 4 mesi, paradosso in un paese occidentale avanzato

Sono passati quattro mesi dalle promesse dell’azienda Vus ma la comunità di Acquatino continua ad essere senza acqua potabile. Il paradosso però è che sta arrivando internet veloce, mentre manca l’acqua potabile. Paradossi e contrasti del ventunesimo secolo in uno stato del mondo occidentale avanzato e progredito. Così i cittadini continuano a protestare, hanno raccolto le firme per sollecitare gli interventi e hanno incontrato anche l’azienda Valle Umbra Servizi Spa. Da febbraio però nulla è cambiato e i cittadini si preparano all’ennesima estate senza acqua potabile. Alcuni hanno dovuto sostenere spese ingenti per un impianto di depurazione. Altri si sono accontentati a non utilizzare l’acqua del rubinetto per usi potabili, continuando ad usarla per tutto il resto delle attività. Tutti lamentano l’assenza delle istituzioni, dal Comune di Spello all’azienda che si occupa del servizio idrico nel comune. Il tema ha iniziato a farsi sentire già nel 2008, con le prime raccolte di firme e le prime rimostranze da parte dei residenti di una parte della frazione. L’acqua dei pozzi però presenta alte concentrazioni di ferro che danneggiano addirittura gli elettrodomestici. Le rimostranze e le proteste sono state diverse. Dal 2011 giacciono in Vus richieste di allaccio rimaste inevase perché non c’è la linea dell’acqua potabile da collegare in zona. Il tratto da realizzare, stando a quanto riferito dai residenti della zona, non sarebbe neanche troppo distante. E di questo tratto, la realizzazione di una parte spetterebbe a Vus, l’altra al Comune che sembrano rimpallarsi le responsabilità.