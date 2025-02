Acqua in Piazza Grande. Ecco nuove infiltrazioni

GUBBIO – Non sembrano fermarsi i problemi di infiltrazione di Piazza Grande a Gubbio. Dopo che nei mesi scorsi era stata l’Università dei Muratori a lanciare l’allarme per una perdita dalla volta sotto Palazzo dei Consoli che andava a defluire nei loro locali, ora è la parte dal lato di Palazzo Pretorio che porta con sé le stesse problematiche. In seguito a un sopralluogo tecnico negli ambienti dove tra non molto prenderanno il via i lavori per la realizzazione del Museo degli Antichi Umbri, è stata riscontrata la presenza di una cospicua quantità d’acqua. A dichiarare il fatto, confermato poi dall’assessore ai lavori pubblici Spartaco Capannelli è stato proprio il sindaco Vittorio Fiorucci nel corso di un dibattito televisivo con il suo predecessore Filippo Stirati: "Abbiamo rilevato un’ulteriore infiltrazione importante su piazza grande, anche questa fatta di fretta e furia, della quale dovremmo prendere conto. Praticamente ci sono delle infiltrazioni, prima l’avevamo nella parte verso il palazzo di Consoli, mentre oggi l’abbiamo nella parte sotto gli uffici comunali dove c’è l’archivio e dove ci sono dei locali sempre nostri".