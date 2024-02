Accusata di aver tentato di rapire una bimba: assolta

SAN GIUSTINO - Era stata accusata di aver tentato di rapire una bambina al parco e per questo denunciata, ma il tribunale non ha proceduto nei suoi confronti ed è stata infatti disposta l’archiviazione per quelle terribili accuse per insussistenza delle prove. Il fatto era accaduto nel luglio del 2023 quando la donna, 70enne di origine rumena, badante, da tempo residente in zona, era stata denunciata dai carabinieri per tentato rapimento. Secondo la denuncia, sporta dai familiari della bambina, la donna avrebbe avvicinato la piccola, prima parlandoci, poi prendendola per mano, quindi in braccio nei pressi di un parco pubblico. In realtà la signora ha chiarito che si era trattato solo di un’attenzione gentile, nessun secondo fine nei confronti della bimba. Nella fase delle indagini, sentite le parti coinvolte, il pubblico ministero Paolo Abbritti ha chiesto che il caso venisse archiviato, richiesta poi accolta dal giudice Valerio D’Andria in quanto "il compendio probatorio non appare idoneo a ritenere integrato il reato ipotizzato". Il legale difensore della donna, l’avvocato Giulia Mercati: "La mia assistita con questa archiviazione esce da un incubo che le ha cambiato la vita, e le ha procurato enorme sofferenza".