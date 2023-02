ASSISI Un pugno di minuti. Quelli che, secondo l’accusa, Piero Fabbri ha lasciato correre senza chiedere i soccorsi per Davide Piampiano, senza aiutarlo (nella foto la vittima a sinistra e l’accusato a destra) . Provvedendo piuttosto, sempre secondo l’accusa, a scaricare il fucile del ragazzo e nascondere il suo insieme alla giacca da caccia. Intanto il 24enne di Assisi moriva. Il video della Go Pro che Davide aveva sul cappello ha filmato quei drammatici minuti: è uno degli elementi che hanno portato la Procura a ottenere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 56enne amico di famiglia, con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. In quegli stessi minuti, secondo la difesa, invece, Fabbri è sempre stato al fianco di Davide, delegando il terzo cacciatore a tornare in macchina dopo essere andato a cercare il cane, proprio per non lasciarlo solo. Versioni discordanti. Per il gip Fabbri ha mentito tanto agli investigatori quanto al giudice stesso durante l’udienza di convalida. L’indagato chiede di poter tornare al fosso delle Carceri per mostrare agli inquirenti quello che è successo. Un incidente probatorio per chiarire quanto avvenuto l’11 gennaio. Mentre venerdì si terrà l’udienza al Riesame per discutere il ricorso della difesa contro la convalida della misura. L’avvocato Luca Maori ha presentato alla Procura di Firenze, a cui gli atti sono stati trasferiti per competenza, la riqualificazione del reato in omicidio colposo e la non conferma della misura cautelare del giudice perugino.