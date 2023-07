Accusa di corruzione, ricorso in Cassazione contro le assoluzioni

Perugia, 7 luglio 2023 – La Procura generale ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza di assoluzione (‘perché i fatti non sussistono’) pronunciata dalla Corte d’Appello lo scorso 15 marzo nei confronti di quattro imputati, tra cui un assessore del Comune di Montecastrilli, accusati a vario titolo di turbativa d’asta e corruzione.

"Secondo la vicenda ricostruita dal Tribunale di Terni - spiega la Procura generale diretta da Sergio Sottani _ , che aveva portato in primo grado alla condanna degli imputati, i quattro, in concorso tra loro e con mezzi fraudolenti, erano riusciti a far aggiudicare l’appalto dei servizi di riscaldamento del Comune di Montecastrilli alla società di cui due degli imputati erano rappresentanti". I fatti risalgono al 2014. Secondo la Procura generale "la sentenza di assoluzione non terrebbe in alcun conto quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale (...). Tutti elementi dai quali risulterebbero elargiti dai responsabili della società, verso i rappresentanti dell’amministrazione comunale, regali, promesse di denaro, sponsorizzazioni di sagre, in cambio di un favorevole esito della gara di appalto. Un risultato questo che sarebbe stato festeggiato dai quattro imputati con una cena".