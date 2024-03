Accordo con Trenitalia per promuovere il territorio

SPOLETO Comune e Trenitalia ancora insieme. Nuova partnership per far conoscere a un’ampia platea i gioielli del territorio. Il Comune e Trenitalia, dopo una prima collaborazione avviata durante l’amministrazione De Augustinis, hanno infatti sottoscritto un accordo che consentirà di promuovere le realtà culturali inserite nella rete della Spoleto Card: la Rocca albornoziana, il museo nazionale del Ducato, il Tempietto sul Clitunno, la Casa Romana, il Museo del tessuto e del costume, il Museo archeologico nazionale, Palazzo Collicola e la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Il Comune si impegnerà a garantire a tutti gli acquirenti della speciale tessera (in possesso di un biglietto ferroviario) lo sconto di 1,50 euro sul prezzo ordinario. Avvierà poi una specifica campagna d’informazione rivolta al pubblico utilizzando "i propri canali di comunicazione social (Facebook e Instagram)" ed esponendo "la locandina Trenitalia negli info-point, nelle biglietterie dei siti museali interessati e negli altri punti informativi" dislocati nel territorio". Sul portale www.spoletocard.it, inoltre, verranno "inseriti riferimenti alla collaborazione commerciale in questione". Trenitalia, provvederà ad offrire un’adeguata visibilità all’offerta "sugli schermi delle emettitrici self-service del circuito regionale e in quelle presenti in Toscana, Marche e Lazio; sui monitor a bordo dei treni e nelle biglietterie/bacheche delle principali stazioni umbre".