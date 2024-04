"Accordo Ast: ritardi e incognite"

TERNI "A poche settimana dall’inizio della campagna elettorale per le europee si susseguono gli annunci sull’imminente firma per l’accordo di programma per Ast, correlato al piano industriale della proprietà ed allo sviluppo potenziale del sito, che nonostante il calo del 39,2% dell’export registrato nel 2023, rappresenta un fetta fondamentale del Pil e dell’occupazione dell’ Umbria". E’ la premessa con cui il consigliere rgionale Fabio Paparelli denuncia "ritardi" sull’accordo di programma. "Grave il ritardo intercorso - continua, infatti – tra il passaggio di proprietà e la situazione odierna ancora di stallo. Il “closing” con cui il gruppo Arvedi è subentrato nella proprietà di Ast risale al lontano febbraio 2022. Ad oltre due anni, pochi giorni fa si è svolto al Mise un incontro tecnico a valle del quale la presidente Tesei avrebbe chiesto, per l’ennesima volta tempi brevi per arrivare alla firma dell’accordo. La presidente dimentica che siamo all’ennesimo annuncio (tutti speriamo che questa sia la volta buona) e che ad ogni atto presentato in consiglio dalle minoranze ha sempre risposto con annunci e proclami ad oggi mai concretizzatisi e soprattutto dimentica che il Governo con cui si rapporta è quello affine alla parte politica che rappresenta". "Inoltre a due anni di distanza - aggiunge ancora Paparelli – non c’è ancora un piano industriale di Ast, nonostante le buone notizie relative al mantenimento degli impegni rispetto a talune vicende come le assunzioni del personale del Tubificio.E’ incredibile che la Giunta regionale non avverta la necessità di promuovere un confronto in Consiglio ed una condivisione con le parti sociali e con la città per concertare obiettivi, progetti e azioni dell’accordo di programma: impianti, nuove produzioni, energia, ambiente, sviluppo e ricerca, indotto, sono temi esiziali".