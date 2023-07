Accoltellato a Riccione, il ragazzo di 17 anni resta ricoverato: è caccia all’aggressore

Riccione, 11 luglio 2023 – E’ ancora ricoverato all’ospedale "Bufalini" di Cesena, ma non è in pericolo di vita, il minorenne perugino accoltellato sabato notte a Riccione, durante la "Notte Rosa". Il ragazzo, 17 anni, è stato coinvolto in una lite intorno alle 3, in piazzale Curiel. Dall’ospedale fanno sapere che le "sue condizioni sono stazionarie e che non si trova in prognosi riservata". Doveva dunque essere una notte di festa e divertimento che invece si è trasformata in terrore per il giovanissimo turista.

Stando a una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto tra alcuni ragazzi. All’improvviso uno di loro ha tirato fuori un coltello e colpito il perugino con alcuni fendenti.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118: dopo avergli prestato le prime cure, viste le sue condizioni, hanno portato il minorenne all’ospedale ’Bufalini’ a Cesena per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Per fortuna il giovane non è in pericolo di vita. Restano comunque da chiarire le cause dell’aggressione che hanno portato all’accoltellamento.

Sul luogo della lite sono intervenute le pattuglia della Municipale e dei carabinieri e le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Si cerca di risalire all’autore del coltellate.