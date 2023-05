Accoltellato in strada a San Sisto Forse per “questioni“ di droga

PERUGIA - Almeno un fendente a una gamba. L’aggressore che sarebbe stato individuato dai carabinieri che conducono le indagini. Ipotesi che cercano conferma per spiegare l’accoltellamento che si è verificato nel pomeriggio di ieri a San Sisto, nel viale principale del quartiere. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il ferito è stato affidato alle cure dei medici del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressione, secondo una delle piste seguite dai militari dell’Arma, potrebbe trovare spiegazione nel mondo dello spaccio. Forse un regolamento di conti, la vendetta per uno sgarro subito. Ma, come detto, al momento si tratta di ipotesi su cui lavorare. Molte le segnalazioni, anche sui social, per la presenza di auto dei carabinieri e ambulanze che ha allarmato i residenti del quartiere. Le indagini, come detto, sono in corso ma sembrano destinate ad arrivare presto a conclusione.