Accoltellato a Fontivegge Chiede cibo ma viene ferito dal connazionale

Ha raccontato agli agenti di essere stato accoltellato da un connazionale dopo avergli chiesto qualcosa da mangiare. Saranno gli agenti della questura di Perugia a chiarire con esattezza i contorni dell’agggressione avvenuata ieri mattina poco lontano dalla fermata del minimetro, accanto alla stazione Fontivegge. Il giovane, un trentenne di origine straniera, è arrivato al Santa Maria delle Misericordia cosciente, con una vistosa ferita da arma da taglio alla spalla destra. Il 118 lo ha trasportato in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. I medici lo hanno sottoposto agli accertamenti e medicato, disponendone comunque il ricovero nel reparto di Chirurgia vascolare.

L’uomo è stato quindi ascoltato dagli agenti e ha ricostruito l’aggressione fornendo ai poliziotti la versione dell’accoltellamento in seguito alla richiesta di cibo, “non gradita“ da quello che la vittima ha detto fosse un connazionale.

Sono subito scattate le indagini per rintracciare l’aggressore che, dopo l’episodio di violenza, si è immediatamete dato alla fuga. Gli agenti hanno passato al setaccio la zona di Fontivegge e sono al lavoro per ricostruire con esattezza anche il movente dell’accoltellamento. Non esludono, infatti, che alla base della violenza possa esserci un regolamento di conti, magari legato all’ambiente della droga.