Accoltella la compagna: trovato e arrestato

PERUGIA – Lo hanno preso subito. Ieri pomeriggio, al termine di un’intensa e coordinata attività di ricerca in tutto il capoluogo, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Perugia e gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia hanno arrestato un cittadino algerino, classe 1984, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Sarebbe stato lui ad accoltellare la compagna, una 31enne italiana, nella zona di piazza Grimana.

All’uomo, a seguito di una serie di episodi di violenza messi in atto nei confronti della compagna era stato da pochi giorni notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dall’autorità giudiziaria di Perugia.

Ma incurante delle disposizioni, giovedì sera, al culmine dell’ennesimo litigio con la donna, l’aveva violentemente percossa e poi ferita con una coltellata al fianco. Grazie all’ininterrotta attività di ricerca, effettuata congiuntamente da parte delle Forze di Polizia nei luoghi abitualmente frequentati dal 39enne, è stato possibile rintracciare l’uomo, individuato e bloccato in via Bartolo dai militari della Stazione di Fortebraccio, nelle prime ore del pomeriggio di ieri. Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 39enne è stato portato in carcere a Capanne.