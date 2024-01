Accoglienza extralberghiera. E’ lotta all’abusivismo

ORVIETO Contrasto all’abusivismo e una rivisitazione della sosta in centro storico per migliorare la qualità di vita dei residenti. In occasione della festività di San Sebastiano, patrono della polizia municipale, il comando di Orvieto traccia il bilancio dell’attività svolta nel 2023 e delle iniziative in cantiere. Tra i risultati di maggiore rilevanza nell’anno appena trascorso ci sono quelli conseguiti sul fronte dei controlli nel settore dell’accoglienza turistica extralberghiera. Nove le contestazioni elevate per l’esercizio di attività abusiva ricettiva e uno il verbale elevato per esercizio di locazione turistica in modo difforme dal titolo autorizzativo."I controlli incrociati in collaborazione con l’ufficio tributi – spiega il tenente colonnello, Alessandro Leone, da agosto al comando della polizia – stanno proseguendo con l’obiettivo di un monitoraggio puntuale sulle strutture ricettive a tutela non solo della legalità ma anche del rispetto degli standard qualitativi. Il risultato più importante, in realtà, è stato l’aumento delle regolarizzazioni perché la finalità principale dell’attività che è stata svolta non è quella repressiva ma garantire chi vuole svolgere serenamente e nel rispetto delle regole l’attività di accoglienza". Undici i verbali di contestazione elevati nei confronti di altrettante attività per occupazione abusiva di suolo pubblico, uno per la mancata esposizione del prezzo di vendita delle merci, tre le sanzioni per pubblicità abusiva