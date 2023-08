Acciai Speciali Terni, la Fiom Cgil: "Anche l’ultima data non è stata utile"

TERNI - "Anche l’ultima data comunicata da più parti, quella del 30 luglio, non è stata utile per la firma dell’accordo di programma su Acciai Speciali Terni, accordo che a meno di accelerazioni dell’ultimo minuto sarà rinviato all’autunno, producendo incertezze nell’intero sistema industriale del territorio". Così Alessandro Rampiconi, segretario provinciale Fiom Cgil. "Il Ministero delle Imprese - continua Rampiconi - ha disatteso la volontà espressa di coinvolgere nelle discussioni preliminari le organizzazioni sindacali, con una convocazione nei primi giorni di luglio che non è mai avvenuta. Su questo piano potevano lavorare la Regione e il Comune, che non hanno inteso convocare tavoli istituzionali per affrontare le questioni di merito, come non è mai avvenuto dal cambio di proprietà ad oggi". La Fiom ribadisce che l’investimento annunciato da Ast, di circa un miliardo, è "un record per il sito" e rappresenta "un volano di sviluppo per l’intero territorio.