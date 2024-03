“Accade in primavera“, 60 eventi. Ricco programma tra sport e cultura

Dal pianista Stefano Bollani alla Corsa dei vaporetti, passando per il Giro d’Italia e la Settimana internazionale della danza. È stato presentato a Palazzo comunale, dagli assessori Stefano Lisci (sport), Giovanni Paroli (turismo) e Danilo Chiodetti (cultura), il programma di “Accade in primavera a Spoleto“ la rassegna di eventi che animeranno la città dal 21 marzo al 21 giugno. L’amministrazione comunale sosterrà l’organizzazione di oltre 60 appuntamenti con un contributo di circa 50mila euro (27mila cultura, 15mila sport, 7mila turismo). La primavera spoletina si apre il 21 marzo con il concerto spettacolo del pianista compositore Stefano Bollani Danish Trio previsto alle 21 al Teatro Gian Carlo Menotti (biglietti già quasi esauriti). Il 22 ed il 23 marzo per le Giornate di primavera del Fai è prevista la visita al Ponte Sanguinario e alla Basilica di San Gregorio. Fiera di Pasqua il primo aprile a viale Trento e Trieste, mentre il 13 e 14 aprile Spoleto conferma la lunga tradizione motociclistica e in piazza Garibaldi è previsto il campionato italiano di trial. Il 20 aprile parte la rassegna di compagnie teatrali amatoriali locali “Spoleto sul palco“. Dal 29 aprile al 4 maggio, giovani ballerini da tutto il mondo tornano a Spoleto per la 33esima edizione della “Settimana Internazionale della Danza“, poi sabato 11 maggio grande appuntamento con la partenza della tappa del Giro d’ Italia Spoleto-Prati di Tivo. Per promuovere questo appuntamento è stato costituito un apposito comitato finanziato anche dal Comune che a breve presenterà un programma di iniziative in rosa.

Rimanendo in tema ciclismo il 2 giugno è prevista al giro della Rocca la quarta edizione del Momorial Francesco Cesarini, riservato a piccoli ciclisti provenienti da tutta Italia. Una giornata sarà riservata ai Genesis con il racconto di Steve Hackter, uno dei più famosi conoscitori al mondo dello storico gruppo musicale. A chiudere la rassegna primaverile di eventi sarà la tradizionale Corsa dei vaporetti prevista dal 21 al 23 giugno. In occasione della Festa della musica 21 aprile è previsto il concerto della banda musicale Città di Spoleto. Per il 25 aprile ed il primo maggio inoltre è prevista la rassegna Spoleto Spring a cura dell’Ats Terre del Ducato con 16 aziende spoletine del settore agro alimentare che promuoveranno i propri prodotti tipici. Nell’ambito della programmazione rientra anche il mercatino dell’antiquariato organizzato dal Comune di Spoleto in centro storico.