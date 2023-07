Accade d’estate... a Spoleto Monica Guerritore apre la festa

La signora dello spettacolo italiano inaugura “Accade d’estate a Spoleto”, la rassegna degli eventi estivi realizzata dal Comune con le associazioni e le istituzioni culturali della città. Monica Guerritore è attesa questa domenica alle 19 al Complesso Monumentale di San Nicolò dove presenterà per la prima volta in Umbria, la conferenza-performance “La nascita di un film“: si tratta del film “Anna – Una voce umana“ , che rappresenta la prima regia per il cinema dell’attrice ed è la prima pellicola in assoluto sulla vita di Anna Magnani, attualmente in preparazione.

È la prima volta in Italia che un film vede la sua nascita in pubblico, attraverso letture che la Guerritore sta portando nelle piazze, nei teatri e nei festival: un racconto del suo lavoro come autrice e regista oltre che interprete, condiviso con il pubblico, attraverso la lettura in anteprima di alcuni estratti dalla sceneggiatura. "Come in teatro, anche per film o serie si deve fare comunità – dice Monica Guerritore –. Gli spettatori devono essere coinvolti nella nascita di nuovi progetti, seguirne le difficoltà, il percorso accidentato, sostenendo e aiutando a superare i tanti ostacoli". L’ingresso è su prenotazione alla mail: [email protected] o al numero 0743.218620 e il ricavato sarà interamente devoluto per la realizzazione del film.

Dopo l’esordio, “Accade d’estate” proseguirà fino a sabato 9 settembre con 40 appuntamenti tra teatro,musica, letture e arte. Da lunedì 17 a sabato 22 si terrà “Spoleto sul palco Music Band“, sei serate con 18 band cittadine, tra i grandi nomi brillano Giulio Scarpati il 2 agosto per lo spettacolo tra parole e musica dedicato a Maria Callas, “100 anni in 100 minuti” (nuova produzione di Suoni Controvento) e poi i concerti di Mannarino, Roy Paci e Alfa. Torna per la seconda edizione “Lezioni di strada“, una serie di incontri con scrittori e intellettuali che dialogano con il pubblico in quartieri e borghi del territorio. Si comincia giovedì 27 luglio con Edoardo Albinati che converserà con il pubblico sul tema “Via dalla pazza folla” nel quartiere case popolari in viale Marconi, per proseguire con Lorenzo Pavolini il 3 agosto a Monteluco, con Silvio Perrella il 7 settembre a Campello sul Clitunno e con Dacia Maraini in una video-intervista fino al 30 settembre al Museo archeologico nazionale e teatro romano in occasione della sua mostra fotografica “Viaggi nel mondo”.

Sofia Coletti