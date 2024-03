Abuso di alcol e droghe . Il vicesindaco Tuteri fa il punto con gli esperti

Prevenzione degli incidenti stradali e delle dipendenze giovanili: 300 partecipanti all’incontro di formazione e riflessione organizzato nell’ambito del progetto “Strains Ad”, del Comune di Perugia in collaborazione con altri soggetti istituzionali. Il punto su come agiscono le “sostanze d’abuso” e sulle attività svolte, da quelle di natura formativa per insegnanti, medici ed educatori, al potenziamento dei centri di ascolto, agli eventi nei locali notturni e nei luoghi di aggregazione dei giovani.