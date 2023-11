Abusi ecclesiali. Servizio di ascolto nella Diocesi

ORVIETO Con un decreto ufficiale il vescovo Gualtiero Sigismondi ha costituito la Commissione diocesana per la tutela dei minori. Il nuovo organismo, che sarà in carica per cinque anni, è composto da monsignor Carlo Franzoni, referente diocesano, dall’avvocato Emanuela Stramaccia e Andrea Bizzi, psichiatra. La Commissione diocesana per la tutela dei minori ha competenze relative alla prevenzione e alla formazione, in particolare con riferimento alla predisposizione, all’aggiornamento e all’attuazione di linee guida diocesane nell’ambito della tutela dei minori. E’ stato anche costituito il Servizio di ascolto del referente diocesano per la tutela dei minori, facente capo anch’esso a monsignor Carlo Franzoni, con il compito della prima accoglienza e del primo ascolto di coloro che si dichiarano vittime di abusi in ambito ecclesiale, avvenuti nel passato o attuali, così come delle persone che sono a conoscenza di una situazione di presunto abuso in ambito ecclesiale. Il Servizio di ascolto riferirà gli esiti all’ordinario diocesano, il quale, ove ci sia fondamento, affiderà il caso al Servizio regionale.