Aborto, M5S all’attacco

"Sul diritto all’aborto gravi ingerenze del vescovo di Terni, la libertà di scelta non può essere messa in discussione". Così il M5S dopo la lettera con cui il vescovo invita i fedeli a firmare la proposta di legge di modifica che obbliga il medico a far vedere il nascituro alla donna che intende abortire a a farle ascoltare il battito. "Inopportune le ingerenze della Diocesi", continua il M5S.