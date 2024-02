"Abbiamo invitato in città il presidente Mattarella"

- "È stata una grande sorpresa e un onore immenso ricevere la telefonata della segreteria particolare del Presidente della Repubblica. Nell’esprimere la riconoscenza della comunità per la vicinanza dimostrata da Sergio Mattarella, ho ribadito tutta la profonda stima che tutti noi nutriamo nei sui confronti ed espresso il desiderio di poter avere in città il Presidente in un anno così importante per noi". Lo ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti, che ieri è stato contattato dal Quirinale. Il 15 gennaio, in occasione della festa del Beato Angelo, che ha segnato l’apertura dell’anno "giubilare", il Comune, d’intesa col comitato per le celebrazioni del settecentenario della morte del santo patrono, aveva inviato al Capo dello Stato una targa di riconoscimento per il suo impegno per la convivenza civile tra i popoli e con la lettera di accompagnamento aveva illustrato anche la bella iniziativa del "premio Beato Angelo" con i gualdesi e le loro associazioni impegnati per dare sostegni ai bambini di Betlemme e di Gaza. E c’era stato anche l’invito a partecipare alla giornata clou del 1° settembre, quando l’urna del Beato verrà portata per le vie della città; il Presidente aveva annunciato che in quella data non poteva presenziare, "ma non è detto che non venga a trovarci prima della chiusura dell’anno giubilare", dice Presciutti. Il 17 aprile 1998, l’allora Presidente Scalfaro fu ospite della città colpita dal sisma. A.C.