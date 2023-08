Aaron, la star di “Amici“ torna con un concerto

Lo aveva promesso e lo ha fatto. Edoardo Boari, per tutti Aaron, il cantante protagonista dell’ultima stagione di "Amici" sarà in concerto nella sua città. L’appuntamento è per il prossimo 19 agosto, in piazza Umberto I, a Nocera Umbra. L’esibizione di Aaron, che porterà sul palco le sue hit, inizierà intorno alle 22.30.

Questa occasione è la seconda in cui Edoardo viene accolto come una star nella sua città. L’altro momento era stato il ricevimento da parte del sindaco Virginio Caparvi in Comune, nell’occasione del passaggio del Giro d’Italia e della Carovana rosa proprio a Nocera. Aaron aveva cantato e fatto ballare tutti gli accorsi in piazza. Questa seconda occasione, di certo, non deluderà le aspettative, tanto che sono già diverse le prenotazioni dei fan nelle strutture ricettive della città. Si prevede infatti l’arrivo di migliaia di persone appassionate della musica del giovane cantante.