A Terni record del caldo percepito Di nuovo sfiorati i 40 gradi

TERNI - La città dell’acciaio fa registrare ancora il record del caldo percepito in Umbria. Non si tratta dei terrificanti 41,5 gradi registrati nei giorni scorsi nella zona della stazione, ma le temperature di ieri ci sono andate molto vicino: 39,6 gradi rappresentano infatti il top dell’afa percepita sul territorio regionale. E’ il picco massimo di calore registrato nella giornata di ieri dal Centro funzionale della Protezione civile regionale. Ma la vera novità, almeno sul fronte delle previsioni meteo, è attesa per le prossime 48 ore, in particolare a iniziare dal pomeriggio di oggi, quando sulla regione potrebbero arrivare temporali anche di forte intensità. Anche a livello nazionale nella zona del centro Italia è atteso un abbassamento delle temperature che potrebbe raggiungere anche i dieci gradi. Un’inversione di tendenza, insomma, dopo il caldo torrido delle ultime due settimane.