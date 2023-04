A Terni polemica per il caffé di Tesei e Latini

"Scandaloso l’abbandono delle celebrazioni del 25 aprile da parte della presidente Tesei per andare a prendere il caffè". Lo denuncia il Polo alternativo per Claudio Fiorelli sindaco, sostenuto dalle liste di M5S, Bella Ciao e Terni Conta. "Comune e Regione hanno deciso deliberatamente di interrompere il programma della manifestazione del 25 aprile celebrata a Terni prima di raggiungere il Monumento dei Partigiani con la deposizione della corona – spiega il Polo alternativo _ . Come da programma, le celebrazioni dovevano terminare come sempre a Ponte Garibaldi. E invece, prima in Comune il sindaco Latini e la presidente Tesei hanno ricordato il sacrificio di tanti uomini e donne per la conquista della libertà. Poi, dopo pochi minuti, con la celebrazione ancora in corso, hanno lasciato il corteo che da piazza della Repubblica si dirigeva verso la rotonda dei Partigiani per andare al bar. Così, mentre il sindaco e la presidente della Regione Umbria erano a fare colazione, a rappresentare le istituzioni sono rimasti il consigliere comunale uscente Alessandro Gentiletti (di minoranza ndr) e il consigliere regionale Thomas De Luca". "Il sindaco Latini - continuano i sostenitori di Fiorelli _ ha lasciato la fascia tricolore e il gonfalone del Comune al consigliere Gentiletti, in assenza di qualsiasi altro rappresentante istituzionale della maggioranza che potesse proseguire la cerimonia. De Luca è invece rimasto l’unico rappresentante della Regione dopo che la presidente Tesei aveva raggiunto sindaco e assessori per un conviviale quanto inopportuno caffè. L’abbandono della manifestazione che, ripetiamo, doveva concludersi proprio a Ponte Garibaldi come ogni anno, è a dir poco scandaloso. Una scelta politica imbarazzante".