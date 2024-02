A teatro per costruire un ospedale in Congo

GUALDO TADINO – Lo spettacolo "Parole e musica" è in programma per venerdì, alle 21, al teatro Don Bosco. Col coordinamento di Umberto Balloni (nella foto), già presidente di "Educare alla vita buona", lo organizza il gruppo di volontari "Gualdo per Butembo". L’iniziativa si prefigge di contribuire a costruire un’infermeria, un presidio sanitario, alla periferia di Butembo, una grande città a nord della Repubblica democratica del Congo. E’ il paese di origine di un giovane sacerdote, don Dieu Donné Kasereka Taghunza, che da quasi cinque anni opera nel gualdese, e che segue anche i giovani dello scoutismo e dell’Ac, grande anima in operazioni di solidarietà, gestite con discrezione e rispetto per tutti. A chi gli ha chiesto notizie sul suo paese, ha descritto la realtà difficile della gente, negli ultimi anni aggravata dai disastri prodotti dalla guerra e dalla guerriglia, con vittime innocenti, come accaduto qualche mese fa anche a suor Silvie, cugina dello stesso sacerdote, un medico, uccisa insieme a tante altre persone. Di qui è scattato il desiderio forte di dare una mano alle persone che abitano nella periferia cittadina, dove le strutture sanitarie sono poche e insufficienti: sarebbe molto utile un’infermeria per le cure più urgenti. C’è un progetto tecnico per realizzare un piccolo edificio; per finanziarlo è arrivata qualche donazione, sono state attivate alcune iniziative di solidarietà: tra queste lo spettacolo di venerdì. Ci si collegherà anche col priore dei monaci benedettini silvestrini di Butembo. L’ingresso è ad offerta libera.

A.C.