A Spina torna il “Gecko“ Occhi puntati sull’acqua

Torna a Spina “Gecko“, il Festival dedicato ai grandi cambiamenti del nostro tempo e questo sabato lancia in grande stile “Gecko Drops“, primo di una serie di eventi che proseguiranno nel 2024 fino alla sesta edizione del Festival. Si tratta un’intera, intensa giornata non stop di divulgazione e intrattenimento dedicata all’acqua, in scena nel Castello di Spina e alla Rocca Benedettina di Sant’Apollinare, da mattina a sera, tra workshop, interpretazione teatrale di libri, proiezione, mostre fotografiche, musica, degustazioni guidate e percorsi naturalistici. Il cartellone si apre alle 9 con “La Via dell’Acqua“, trekking (con partenza da Migliano) lungo le meraviglie del torrente Fersinone, poi alle 10.30 nel Castello di Spina si terrà il workshop “Tanti piccoli Colibrì“ e alle 12 verrà inaugurata la mostra fotografica naturalistica e percettiva “Sinfonia in Acqua“ con 60 opere di Maurizio Bacci. Alle 13.30 degustazione guidata dei prodotti del Trasimeno con “Perle d’acqua dolce“. E ancora, durante tutto il pomeriggio si potrà assistere alle proiezioni di “Un Mondo d’acqua“, una selezione di reportage e documentari scelti da Rai Cultura mentre alle 17.30 si terrà l’ incontro con l’attore Blas Roca Rey (nella foto), autore de “Il Mondo di Blas“, una raccolta di storie vere di uomini e donne che hanno lasciato un segno con le loro battaglie. Con letture dello stesso attore insieme a Monica Rogledi. Il Gecko Drops si chiude con “Water Music“, evento multimediale di musica e immagini, alle 21.30 nella Rocca Benedettina di Sant’Apollinare: uno spettacolo costruito su oltre 450 immagini dinamiche, musiche di Liszt, Chopin, Debussy, Ravel e le parole del geografo francese Eliseé Reclus in un viaggio intimo e appassionante nel mondo dell’acqua. Musiche eseguite da Leonardo Ruggiero e Francesco Toninelli, voce narrante Andrea Costagli.