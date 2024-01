SPELLO È in fase di installazione il nuovo sistema videosorveglianza nel territorio comunale. L’ intervento, che consiste nel posizionamento di 15 occhi elettronici, a breve permetterà di rafforzare uno strumento efficace per la tutela della sicurezza urbana e del bene pubblico. Le nuove telecamere, che funzionano per la lettura delle targhe e per il monitoraggio di contesto ambientale, saranno posizionate in luoghi strategici del territorio comunale. L’investimento prevede un impegno finanziario di 77.331 euro; 57.331 sono stati ottenuti grazie alla partecipazione da parte della polizia municipale ad un bando del Ministero dell’Interno e 20mila euro di risorse proprie del Comune. In aggiunta a quelle già presenti sul territorio, le nuove telecamere oltre all’analisi del traffico (numero dei veicoli in transito, tipologia,), saranno in grado di controllare in tempo reale se un veicolo non è in possesso di assicurazione, è senza revisione o è stato rubato. Un alert verrà inviato alla centrale operativa e sui cellulari in dotazione alla polizia municipale per avvisare il transito dei veicoli “sospetti“. Il sistema di videosorveglianza a letture targhe rispetterà i requisiti imposti dal Garante della privacy e sarà un importante strumento a supporto delle forze dell’ordine in caso di atti criminosi".