A #Spazio in via Bonazzi la mostra “Elementi” di Valentina Angeli

Aumenta l’offerta degli spazi culturali in centro storico. Visto il gradimento ottenuto dalle precedenti iniziative, #Spazio in via Bonazzi 57 ha deciso di ospitare da oggi mostra in permanenza, in collaborazione con la GC2gallery, galleria di arte contemporanea diretta da Lorenzo Barbaresi che cura anche le esposizioni al resort Borgo Brufa.

"Porteremo al centro di Perugia – dicono i responsabili della Galleria – opere di arte contemporanea realizzate da artisti umbri o ispirati all’Umbria, che si susseguiranno con cadenza bimestrale". Il primo atto è la mostra “Elementi” di Valentina Angeli che si inaugura questo pomeriggio alle 18 alla presenza dell’artista. Le opere, pitture che sfuggono a qualsiasi categorizzazione, resteranno in mostra fino al 9 giugno. "In ogni caso #Spazio, concepito come luogo disponibile per eventi temporanei e momenti di incontro e confronto, sarà sì adibito all’arte e alla bellezza, senza perdere tuttavia la sua vocazione iniziale di luogo aperto alle iniziative culturali di ogni genere".