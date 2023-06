A spasso con l’auto in centro ma ha la patente revocata: denunciato

ORVIETO – I carabinieri del Radiomobile di Orvieto, nel corso di mirati controlli, hanno denunciato per guida senza patente un cittadino italiano di cinquant’anni, pregiudicato.

Una pattuglia della Radiomobile lo ha fermato e controllato in una via del centro storico. L’uomo non ha consegnato la patente ai militari e un rapido controllo ha permesso di verificare che in realtà la sua patente era stata revocata.

Nei suoi confronti, infatti, era stata notificata una ordinanza della prefettura di Perugia proprio relativa alla revoca della patente perché l’uomo era stato in precedenza sorpreso a guidare sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Terminati gli accertamenti attraverso le banche dati, i militari lo hanno quindi denunciato all’autorità giudiziaria di Terni per guida senza patente e, contestualmente, hanno proceduto al sequestro del veicolo ai fini della confisca.