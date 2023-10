A spasso con la droga. Cinque segnalazioni

CITTA’ DI CASTELLO – Quarantenni con la cocaina e ventenni con l’hashish: cinque persone sono state segnalate dai carabinieri di Città di Castello nel corso dei controlli che si sono svolti lo scorso fine settimana sia in città che lungo le strade di accesso principali. Il monitoraggio del territorio era finalizzato a contrastare quello che viene definito dai militari dell’Arma "il sempre più frequente utilizzo di sostanze stupefacenti anche da parte di giovanissimi", con controlli nei pressi dei locali della movida e dei parchi pubblici, ma anche delle zone periferiche e meno affollate. Nell’ambito di queste attività in particolare i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno segnalato alla Prefettura di Perugia come assuntori di sostanze stupefacenti cinque persone: un 29enne di origine straniera residente a Umbertide, trovato in possesso di modica quantità di hashish, un ragazzo di 18 anni di Città di Castello, controllato nei pressi di una discoteca mentre aveva con sè un po’ di hashish così come un ventenne controllato dai Cc nelle vicinanze di un locale. Nei guai anche due uomini: un 40enne italiano residente a Citerna, controllato nella tarda serata di sabato in una stazione di servizio e trovato in possesso di cocaina e un altro quarantenne tifernate, fermato sabato notte mentre aveva con sé modiche quantità di cocaina e marijuana. A entrambi, i carabinieri hanno ritirato la patente di guida. Per tutti i segnalati verrà inoltre avviato il prescritto programma di monitoraggio a cura delle preposte autorità amministrative e sanitarie.