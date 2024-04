A spasso con Gran Tour Perugia tra arte, cioccolato e dimore storiche

Un fine settimana intenso per “Gran Tour Perugia“ che da domani a domenica propone una visita guidata alla mostra dedicata al Maestro di San Francesco, un’incursione allo storico museo della Perugina e una “maratona” fra le dimore storiche del capoluogo umbro.

Si inizia domani alle 17.30 con “L’enigma del Maestro di San Francesco. Lo Stil Novo del Duecento Umbro” alla Galleria Nazionale dell’Umbria dove la guida Alessia Ottaviani accompagnerà i partecipanti, sala dopo sala, in un racconto avvincente volto a scoprire, attraverso le opere dell’enigmatico Maestro della Croce di San Francesco, il fermento culturale e gli scambi internazionali dei quali Perugia e Assisi sono stati crocevia nel Duecento. Sabato alle 15 si esplora “Il museo storico della Perugina”: si entrerà nello storico museo della Perugina per conoscere più da vicino la storia della celebre fabbrica attraverso immagini, macchinari, originali incarti e confezioni dei prodotti più simbolici, i Baci, la Rossana e le Ore Liete. La visita comprende anche l’ingresso allo stabilimento che si attraversa lungo delle passerelle aeree.

Domenica sarà invece dedicata alla maratona “Le dimore storiche”. Alle 10.30 si parte con Palazzo Marini Clarelli in via dei Priori dove prenderà il via un racconto arricchito dalla descrizione della quotidianità, della gestione della casa e dei riti tipici dei nobili dell’epoca, i conti Marini Clarelli e prima ancora gli Oddi Baglioni, nonché dalla presenza di un giardino segreto che si affaccia alla volta della zona della Cupa (costo della visita guidata 12 euro, gratuita fino a 12 anni). Alle 16 sarà la volta di Palazzo Sorbello con la mostra “A tavola nel Settecento. Dai palazzi alle osterie” (partendo dalle collezioni di porcellane dei marchesi Bourbon di Sorbello) fino al piano nobile tra splendide volte affrescate ed eleganti arredi e lampadari settecenteschi (costo della visita a 12 eiro con possibilità di partecipare a entrambe le visite a 20 euro).

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate rivolgersi al 371 3116801, anche WhatsApp.