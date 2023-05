A sostegno dei candidati scendono in campo i big

Tourbillon elettorale ad ormai meno di due settimane dal voto. Scatenati i sette candidati sindaco e i circa seicento aspiranti consiglieri comunali (nella foto Palazzo Spada). Mentre continua l’arrivo a Terni dei "big" della politica nazionale. "Il Governo colpisce le Regioni con più sanità pubblica. Votate Kenny se volete opporvi alla privatizzazione dei servizi sanitari. La destra e i populisti agevoleranno questo disegno che porta a meno diritti, meno cure e minore qualità delle prestazioni e dell’assistenza territoriale", così il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, nell’incontro di martedi sera a sostegno di Josè Maria Kenny. "Non esistono operazioni di facciata – ha detto ancora Bonaccini sulla mancata ricandidatura del sindaco uscente Latini, nel centrodestra –: se governi e decidi di non ricandidare il sindaco uscente, ne certifichi il fallimento". Intanto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dopo l’appuntamento elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Orlando Masselli ha visitato la Provincia, accolto dai vertici e da vari rappresentanti istitiuzionali.

Oggi alle 18.30 sarà invece in città l’ex premier e leader del M5S, Giuseppe Conte, per sostenere la candidatura a primo cittadino di Claudio Fiorelli. Appuntamento in Corso Tacito all’altezza di Largo Passavanti. Domani alle 20.30 in piazza San Francesco interverrà, inoltre, Federico Pizzarotti, presidente di +Europa ed ex sindaco di Parma, a sostegno del candidato sindaco Paolo Cianfoni, dell’Alleanza degli Innovatori.