"A S.Maria degli Angeli: Daspo Urbano Violato, Romeno Allontanato dal Comune di Assisi"

Violazione del daspo urbano denunciato dalla Polizia di Stato un cinquantanovenne romeno per il quale è scattato anche l’allontanamento dal territorio comunale di Assisi Durante la vigilanza nei pressi di viale Patrono d’Italia, gli agenti hanno notato un uomo sospetto e hanno deciso di fermarlo per una verifica più approfondita. Dopo averlo identificato, i poliziotti hanno constatato che il cittadino romeno, classe 1963 con precedenti di polizia, era gravato da un daspo urbano che gli precludeva l’accesso ad Assisi, emesso dal questore lo scorso 30 marzo. Con l’uomo che non è stato in grado di motivare la propria presenza in quei luoghi. Per questo motivo è stato deferito all’autorità giudiziaria per inottemperanza al provvedimento emesso dal Questore. Al termine delle attività di rito, gli agenti hanno notificato al 59enne l’ordine di allontanamento dal territorio comunale. E’il risultato di alcuni pattugliamenti appiedati nel centro cittadino e nei pressi delle Basiliche.