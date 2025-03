A scuola per inventare i giochi da tavolo

CITTÀ DI CASTELLO - Un lavoro di squadra per inventare giochi da tavolo. In gergo si chiama “hackaton“, in pratica è un laboratorio che si è svolto all’istituto Franchetti Salviani dove un’ondata di creatività ha travolto 43 studenti e 11 insegnanti che hanno partecipato a una maratona di tre giorni dedicata alla progettazione e costruzione di giochi da tavolo. L’evento, che ha visto la collaborazione dell’associazione Peter Pan di Città di Castello, ha trasformato le aule in laboratori di idee, dove i ragazzi hanno dato libero sfogo alla loro immaginazione. L’hackathon ha messo alla prova le capacità di problem solving, la creatività e lo spirito di squadra dei partecipanti. Divisi in gruppi, gli studenti hanno dovuto ideare, progettare e costruire un gioco da tavolo originale, partendo da un tema comune. Il risultato è stato sorprendente: "Ne sono usciti giochi di strategia, avventure fantasy, sfide di logica e molto altro ancora, tutti realizzati con materiali di recupero e una buona dose di ingegno. Siamo rimasti colpiti dalla passione e dall’impegno", ha dichiarato la dirigente scolastica Valeria Vaccari precisando che "gli studenti hanno dimostrato di saper lavorare in team, gestire il tempo e le risorse, e soprattutto di poter trasformare un’idea in un prodotto concreto". L’associazione Peter Pan ha “giocato“ un ruolo cruciale fornendo supporto tecnico e logistico. L’hackathon si è concluso con la presentazione dei giochi realizzati dai ragazzi, valutati da una giuria di esperti. I vincitori sono stati premiati con buoni regalo e la possibilità di presentare il proprio prodotto al prossimo “Ludikastello“.