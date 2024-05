A scuola di happy hour. Con l’omaggio alla star

CITTÀ DI CASTELLO – A lezione di happy hour alla scuola di formazione Bufalini con un corso -andato sold out- nel quale la chef Catia e la bar lady Sara insegnano come preparare un perfetto aperitivo. E la prima lezione – giovedì 16 maggio – è stata in rosa con un omaggio particolare a Monica Bellucci e a tutte le donne. Si chiama, "croque madame" è un delizioso "sandwich" a base di pancarrè, prosciutto cotto, gruyère grattugiato a scaglie, besciamella e uovo cotto abbinato servito insieme a un apposito cocktail rosa. Un abbinamento originale, realizzato nel salone del "gusto" della Scuola Bufalini da Catia Ciofo chef e Sara Polidori bar lady, in cattedra al corso sull’happy our per svelare i piccoli trucchi del mestiere. Mentre le due chef preparano le loro creazioni il presidente della Bufalini Giovanni Granci spiega i nuovi ‘corsi’ della storia di questa scuola: "Abbiamo avvertito il bisogno di un cambio di passo attraverso una comunicazione più efficace e con nuove proposte così da poter far innalzare il percepito di un istituto che di fatto è assolutamente moderno e concreto nella preparazione ad arti e mestieri di grande rilievo e molto richiesti dal mercato", spiega. In questo caso sono state intercettato le esigenze di un pubblico adulto "come quello che ha partecipato con interesse ed entusiasmo al corso sugli "aperitivi" che ha visto la dedica alla nostra illustre concittadina Monica Bellucci e a tutte le donne". La prima edizione del corso ha suscitato un grande interesse e continuano ad arrivare le richieste di partecipazione, pertanto è stata già istituita una seconda edizione, sempre con queste due insegnanti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il Centro Bufalini.