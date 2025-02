A Sant’Orfeto finale del concorso di pittura per Luciano Boccardini

Si è tenuto domenica al Cva di Sant’Orfeto, l’evento di premiazione del Concorso di pittura organizzato dalla locale Pro-Loco, intitolato alla memoria del Maestro Luciano Boccardini.

Il concorso, con tre diverse categorie di premi messi a disposizione da alcuni sponsor, era aperto ai bambini delle materne, delle primarie e delle secondarie di primo grado dei Comuni di Perugia, Umbertide e Montone a conferma e a suggello del ruolo di ponte e connessione della piccola frazione tra comunità di territori diversi confinanti tra loro.

Sono intervenuti all’iniziativa, in un pomeriggio affollato e festoso, l’assessore alla creatività e all’associazionismo di Perugia Fabrizio Croce, la vice-sindaca di Umbertide Annalisa Mierla e, in conclusione, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, che si è poi trattenuta in visita ai locali e alle strutture di una comunità piccola ma intraprendente. Tra i temi affrontati, le ferite ancora aperte del terremoto di due anni fa e possibili progetti per dotare il territorio di verde più curato e nuove infrastrutture per le attività ricreativo-culturali.