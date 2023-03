A rischio trasferimento la sede del Cnr Insorge la Cisl Umbria

PORANO Visto il possibile trasferimento nel Viterbese dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terresti del Cnr, Cisl e la Fir Cisl chiedono alle istituzioni un confronto per chiarire il destino della sede di Porano. "Vogliamo – affermano il segretario Cisl Umbria Angelo Manzotti e quello Fir Cisl Umbria, Isacco Beritognolo – essere coinvolti in un processo concertativo con le istituzioni, in modo da trovare la soluzione migliore per i lavoratori ma anche per il territorio. Una realtà che ricade in un’area interna e quindi a rischio spopolamento". Cisl e Fir Cisl riconoscono al Cnr Iret di Porano un ruolo non solo per l’attività di ricerca che svolge, ma anche e soprattutto per la tenuta e lo sviluppo del territorio. "Questa sede – aggiungono i sindacati – è l’unica del Cnr Iret nella provincia di Terni. I lavoratori, convocati in assemblea il 2 marzo, hanno manifestato preoccupazione per l’incertezza sul futuro della struttura che da 40 anni è ospitata a Villa Paolina. L’ipotesi del trasferimento in un’altra sede avrebbe impatti notevoli sulla continuità dell’attività di ricerca e per la vita professionale e privata dei dipendenti".