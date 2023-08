A Porta San Facondino Il battesimo del Portaiolo

In concomitanza con la prossima festa liturgica di San Facondino, primo vescovo gualdese, in calendario per il 28 agosto, la Porta omonima propone una simpatica novità, "il battesimo del portaiolo". L’iniziativa -dicono i priori Luca Fiorucci e Maria Cristina Cocchi- prevede "l’accoglienza dei nuovi nati nella nostra grande famiglia gialloverde, per ribadire il forte legame con il santo gualdese, cui la Porta deve il nome. Saranno le famiglie a presentare i propri figli alla cerimonia, sancendo l’adesione ai colori gialloverdi; ma lo potranno fare anche persone in età più avanzata". L’appuntamento è per il pomeriggio di domani: dopo la messa alle 17 presso l’antica, bella chiesa della pieve di San Facondino, verso le 18 c’è il battesimo del portaiolo con la consegna dei fazzolettoni ai nuovi gialloverdi. La cerimonia si concluderà con l’esibizione dei tamburini ed un momento conviviale per tutti gli intervenuti.

A.C.