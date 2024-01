A Pierantonio tornerà la scuola. Via alla ricostruzione post-sisma

Un milione e 200 mila euro per scuola primaria di Pierantonio. Una somma notevole per un intervento fondamentale di cui la giunta Carizia ha approvato il progetto. Un atto che va al di la della semplice procedura, poiché si rappresenta il primo progetto di ricostruzione pubblica dopo il terremoto del 9 marzo e a nemmeno un anno dal sisma. La scuola, inagibile, ha proseguire l’attività didattica nel plesso dell’infanzia sin dal 12 aprile scorso. Dopo un’attenta analisi e valutazioni insieme agli uffici comunali competenti l’amministrazione ha deliberato di investire nella ristrutturazione e il denaro ottenuto grazie ad una ‘assicurazione che era stata stipulata dall’ente in caso di calamità naturali.

Dalle analisi è infatti emersa la necessità di impegnare l’intera somma per la riparazione dei danni, la totale ristrutturazione dell’edificio ed il suo adeguamento sismico. "L’intero premio assicurativo – afferma il Comune – verrà destinato alla scuola primaria piuttosto che alla secondaria di primo grado, la quale richiederebbe per la sua natura di bene vincolato e per la conformazione degli spazi risorse più ingenti di quelle a disposizione. Inoltre l’intervento sulla "primaria" permetterà di avere a disposizione più aule, consentendo finalmente anche il rientro delle scuole medie nella frazione, attualmente ospitate a Umbertide. Intanto il sindaco Luca Carizia, ha inviato alla Protezione Civile Regionale la richiesta di proroga dello Stato di Emergenza (attualmente previsto fino al 6 aprile 2024) e ha risollecitato l’inserimento del territorio di Umbertide all’interno del "cratere" Sisma Centro Italia 2016, sottolineando che questo consentirebbe una maggiore semplificazione procedurale nella gestione della prossima ricostruzione. Soddisfatta la vice sindaco Annalisa Mierla: "E’ un traguardo pieno di speranza e di futuro per la comunità, e soprattutto per i giovani e le famiglie. Una prima luce sulla ricostruzione, che consentirà ai nostri bambini di avere una scuola completamente nuova, proiettata al futuro. Un ringraziamento lo rivolgo alla compagnia assicurativa che seriamente ha portato avanti in collaborazione con noi il lungo percorso per l’ottenimento del premio in tempi rapidissimi. Per la prima volta dal 9 marzo avrò una notte più serena".

Pa.Ip.