A Perugia i concerti Candlelight tra omaggi e star

Riprendono a Perugia i concerti Candlelight, con un calendario speciale di serate a lume di candela, all’Auditorium Santa Cecilia e Auditorium San Francesco Al Prato, che spaziano dal tributo a Ludovico Einaudi a quello a Vasco Rossi, attraverso le più belle colonne sonore di Hans Zimmer e i successo immortali dei Queen. L’agenda Candlelight si apre oggi al Santa Cecilia con il tributo alle più belle colonne sonore di Hans Zimmer in programma alle 17.30 mentre alle 19.30 e alle 21.30 si terrà il tributo a Ludovico Einaudi, sempre con Matteo Gobbini pianista solista.

Venerdì 3 ottobre alle 21.30 l’appuntamento è invece all’Auditorium San Francesco Al Prato per celebrare Vasco Rossi. Il pianista Luca Morelli proporrà canzoni come “Vivere“, “C’è Chi Dice No“, “Un Senso“, “Sally“, “Una Canzone Per Te“, “Albachiara“ mentre alle 19.30, sempre a San Francesco al Prato ci sarà il concerto “Coldplay vs. Imagine Dragons“. E ancora, si torna a Santa Cecilia sabato 11 ottobre per il tributo ai Queen che si terrà alle 18, alle 19 e alle 21.30.

"Candlelight – dicono gli organizzatori – è un format di concerti dal vivo prodotti da Fever, per democratizzare l’accesso alla musica classica. Un progetto innovativo che offre un’esperienza musicale unica, presente in oltre 150 città in tutto il mondo e, dal suo debutto nel 2019, ha appassionato milioni di ospiti".

Il calendario perugino con tutte le informazioni e le prevendite dei biglietti è disponibile sul sito www.feverup.com.