"A Palazzo Spada un disavanzo superiore ai 25 milioni"

TERNI "Il conto del bilancio dell’esercizio 2022 del Comune si chiude ufficialmente con un disavanzo di amministrazione di 25.789.698 di euro. Il disavanzo tecnico prodotto con il rendiconto 2022, azzera il risultato dell’anno precedente e peggiora di gran lunga la situazione finanziaria", così il consigliere comunale Francesco Filipponi (Pd), candidato nell’attuale campagna elettorale. "Il nuovo Consiglio comunale - continua – dovrà finanziare la quota di disavanzo per l’esercizio 2023, immediatamente con il bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberadel 6 aprile, mediante il prelevamento dal fondo rischi passività potenziali, oltre che poi con gli esercizi a venire fino all’azzeramento. Va anche considerata come ulteriore elemento negativo la mancata parifica per effetto dell’esistenza di una differenza di 800.610 euro con il tesoriere Unicredit di cui alla sentenza della Corte dei Conti 412022, pari al potenziale debito dell’Ente, eventualmente da regolarizzare ad esito negativo del giudizio in corso"