A palazzo Sorbello aperitivo con delitto . Scopri chi è l’assassino

Un orrendo crimine è stato compiuto e il regno è in subbuglio. L’indagine sarà nelle tue mani: esplora il palazzo, interroga i sospettati e analizza le prove per rispondere alle tre fatidiche domande: chi è stato? Come ha fatto? Perché? Ovviamente è tutta una fiction. Succede a palazzo Ranieri di Sorbello dove L’associazione Roompicapo e la Fondazione Ranieri di Sorbello presentano: “La regina ha perso la testa: aperitivo con delitto a Palazzo“. Appuntamento domenica alle 17.30. Info 075 5733669 - 3392222833 -3497331045.