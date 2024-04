A Norcia il Distaccamento del Corpo dei vigili del fuoco

NORCIA Aperto il cantiere per realizzare il nuovo Distaccamento permanente dei vigili del fuoco Valnerina. La caserma sorgerà lungo la strada provinciale 685, in località Casali di Serravalle, dove fino al 2009 era in funzione l’ex mattatoio comunale. Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, l’assessore regionale Paola Agabiti, il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, il prefetto di Perugia, Armando Gradone, il direttore regionale dei vigili del fuoco, Vincenzo Lotito, e il comandante Antonio Albanese. Ad accoglierli il sindaco reggente, Giuliano Boccanera. "Il ministero ha già stanziato le risorse economiche, che ammontano a 4 milioni, per la realizzazione dell’opera", ha spiegato Prisco. Che ha ipotizzato "entro giugno l’avvio dei lavori", auspicando che siano "il più celeri possibile". "Finalmente Norcia e la Valnerina hanno il loro Distaccamento permanente dei vigili del fuoco, che abbiamo visto proprio qui l’importanza che riveste nei casi di calamità", ha detto Boccanera. Castelli ha sottolineato come la nascita della nuova caserma "sia un momento anche di rigenerazione del territorio". Prisco, in conclusione, ha evidenziato "il legame speciale che si è creato tra il territorio colpito dal sisma e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui presenza di prossimità rientra tra le strategie del ministero e ovviamente non poteva mancare a Norcia e in Valnerina".