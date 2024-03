A Moiano saranno messe in scena le ultime ore della vita di Cristo

Un’intera comunità si prepara a vivere un evento unico, intenso, carico di significato e spiritualità. A Moiano, nel comune di Città della Pieve, la sera di venerdì 22 marzo dalle 20.45 va in scena lo spettacolo teatrale itinerante “La via della passione di Gesù“, un viaggio emozionante tra le vie del paese per mettere in scena le ultime ore di Cristo. L’evento, che vede coinvolti numerosi cittadini moianesi e dei paesi limitrofi, prende vita grazie all’impegno della compagnia teatrale locale “I ragazzi di Moiano“, diretta dalla regista Claudia Scarpelli, in collaborazione con l’oratorio paesano e con la partecipazione della Compagnia d’arme “Santaccio“ dei Terzieri di Chiusi e del gruppo “Deuallatorum“ di Cetona.

Ogni dettaglio è curato con attenzione per dare vita ad una rappresentazione autentica e coinvolgente che trascina lo spettatore indietro nel tempo per fargli rivivere gli eventi che hanno segnato la storia del cristianesimo.