A Melezzole non passa l’autobus

MONTECCHIO Nessun collegamento con gli autobus per i bambini che vivono nella frazione di Melezzole. A segnalare il problema è il sindaco di Montecchio, Federico Gori (nella foto). "Purtroppo, per il secondo anno consecutivo, nei piccoli centri abitati, in questo caso mi riferisco al borgo di Melezzole, il servizio non è ancora ripartito nonostante in alcuni Istituti le lezioni siano riprese - afferma il sindaco –. Per il secondo anno, quindi, alcuni studenti si troveranno a dover giustificare le assenze con causale ‘mancanza del servizio di trasporto pubblico’. La questione è ancora più grave se si pensa che l’abbonamento sottoscritto ogni anno dagli studenti ha durata annuale (1 settembre-31 agosto) e viene pagato come tale ma il servizio è garantito nei soli giorni indicati come ‘scolastici’ dal calendario regionale e di conseguenza sospeso dal giorno seguente la fine delle lezioni".