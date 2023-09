A Gubbio ’zaino sospeso’. Per aiutare le famiglie

GUBBIO

E’ scattato il semaforo verde pure per le scuole eugubine. Tra lunedì 11 e ieri, mercoledì 13, infatti, gli studenti dalla scuola dell’infanzia alle elementari, dalle medie alle superiori sono tornati tra i banchi. Anche se non tutti negli edifici che solitamente li accoglievano, visti i lavori di riqualificazione che da tempo molte strutture scolastiche stanno subendo, come ricorda il sindaco Filippo Stirati: "Si tratta di interventi (per un importo di 17 milioni) in parte conclusi, in parte ancora in corso d’opera, che rappresentano tutti un atto di grandissima responsabilità nei confronti delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle loro famiglie. La scuola – prosegue Stirati – e lo dico da primo cittadino ma soprattutto da insegnante, resta l’istituzione più importante per una grande nazione, ‘una grande istituzione invisibile". Anche l’assessora Simona Minelli spiega: "La scuola resta l’istituzione fondamentale, il luogo dove istruire e far crescere bambini e ragazzi, un’esperienza straordinaria di cultura, ricerca, responsabilità. Grazie al nuovo sistema informatizzato che abbiamo messo in campo, e che prevede l’utilizzo di un’app, un “filo rosso” più immediato legherà entI e famiglie.

I numeri della popolazione scolastica, intanto, sono in leggero calo rispetto all’anno scorso, riflesso della crisi demografica che accusa tutta Italia: dai 4582 del 202223 si è passati ai 4490 di quest’anno, con una differenza significativa soprattutto nelle scuole medie (da 846 a 779). Per chiudere, da segnalare un importante iniziativa del Lions Club Gubbio che si è attivato per aiutare le famiglie in difficoltà ad equipaggiare i propri figli in modo appropriato per il lavoro scolastico con il progetto ’Zaino sospeso’, dedicato agli studenti. Si tratta di raccolta di materiale scolastico di qualunque genere, da penne e matite a quaderni e pennarelli, da astucci e diari a libri e zaini realizzata con la collaborazione dei commercianti locali e della Sezione Soci Coop Centro Italia di Gubbio per aiutare le famiglie in difficoltà.