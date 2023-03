A giudizio lo zio “orco“ Violenze sessuali nei confronti delle nipoti

E’ stato rinviato a giudizio, con l’udienza che si svolgerà il 13 settembre prossimo, l’uomo di 40 anni residente a Città di Castello a processo per violenza sessuale nei confronti delle due nipoti delle quali avrebbe abusato quando ancora erano poco più che bambine. Ieri si è svolta l’udienza davanti al gip, Piercarlo Frabotta, si sono presentate le due ragazze e il parente, chiamato a rispondere del reato di violenza sessuale. Il giudice ha rinviato a giudizio l’uomo al secondo collegio del tribunale di Perugia con udienza fissata al 13 settembre.

Il quarantenne, incensurato, che era in aula, secondo la querela sporta dalle due cugine avrebbe abusato di loro (figlie di un fratello e di una sorella), in momenti diversi quando ancora erano poco più che bambine. Per una di loro si tratterebbe di episodi andati avanti in un arco temporale lunghissimo, per dieci anni (fino al 2019) con fatti e circostanze già finite al centro di un incidente probatorio. Per l’altra invece gli episodi sarebbero stati un paio, poi subito raccontati in famiglia, circostanza che pose fine ai contatti tra lo zio e la nipote.

Le ragazze hanno trovato il coraggio solo a distanza di anni di denunciare quanto subito, violenze che si consumarono anche nell’abitazione della nonna, in una frazione del comune di Città di Castello, dove le bambine venivano lasciate spesso a dormire. Nella stessa abitazione viveva anche lo zio, trentenne all’epoca dei fatti. Le due cugine, oggi ventenni, che vivono tra la provincia di Perugia e quella di Arezzo, un paio di anni fa si incontrano e, parlando, scoprono che entrambe, erano state vittime di abusi.

Per una di loro le violenze sessuali erano andate avanti per anni, più e più volte con lo zio che le avrebbe fatto credere, nel tempo, che tutto fosse normale. Le ragazze, adesso ventenni, decidono di rivelare tutto prima in famiglia, poi affidandosi alla tutela legale (sono rappresentate dagli avvocati Raffaella Fiorucci e Luciana Pauselli con Andrea Biccheri). Viene sporta querela, l’abitazione dello zio viene perquisita dalle forze dell’ordine, sequestrati alcuni elementi utili alle indagini, poi gli incontri con i magistrati.

Davanti al giudice si è svolto nei mesi scorsi un dolorosissimo incidente probatorio nel corso del quale le due ragazze hanno ripercorso la vicenda. Ora il rinvio a giudizio, si torna in aula a settembre.