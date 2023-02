A gennaio frenata dell’inflazione

TERNI L’ inflazione cittadina frena per il terzo mese consecutivo e si attesta a +10.4%, abbassandosi a gennaio di oltre un punto percentuale. E’ quanto emerge dal monitoraggio mensile dei Servizi statistici comunali.

"ll rallentamento in questo inizio del 2023 - spiegano – è dovuto principalmente al ridimensionamento dei costi di energia elettrica e gas che hanno registrato a gennaio rispettivamente un -13,8% e -10%. Ancora in aumento, invece, i prezzi dei generi alimentari e delle bevande, ma anche in questo caso la crescita rallenta rispetto ai mesi scorsi".