A Frassica le chiavi della città. Cintioli solleva dubbi

SPOLETO È opportuno consegnare le chiavi della città a Raoul Bova, Nino Frassica (nella foto durante le riprese) e Luca Bernabei della Lux Vide? A chiederlo in Consiglio comunale è il rappresentate di Insieme per Spoleto, Giancarlo Cintioli, che chiede di annullare o sospendere l’iniziativa. Per due motivi, uno tecnico. Analizzando il regolamento del Comune di Spoleto infatti non ci sono onorificenze differenti da quella della cittadinanza onoraria. Per conferire questo genere di onorificenza c’è bisogno del voto del Consiglio comunale. Lo stesso Cintioli poi fa riferimento alle vicende che di recente hanno visto coinvolto Nino Frassica e la moglie, denunciati da due famiglie spoletine per la vicenda legata alla scomparsa del gatto Hiro. Fatto che aveva sollevato anche un commento della Lega, contraria alla consegna delle chiavi della città a Nino Frassica. Cintoli, infine, avanza anche un problema di opportunità perché ci sono importanti personaggi a cui non è mai stata conferita alcuna onorificenza. A rispondere è stato direttamente il sindaco Andrea Sisti, pronto a ricordare che qualche anno fa con una delibera simile a quella attuale furono consegnate le chiavi di Spoleto a Terence Hill. Con la Lux Vide inoltre il Comune ha un ottimo rapporto e Don Matteo rimane uno dei principali veicoli promozionali della città. Sulla vicenda che riguarda la famiglia Frassica il sindaco ha spiegato che si tratta di una questione privata su cui il Comune non interviene.