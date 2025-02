A Fontivegge con le ‘armi’ dei cowboy

In gergo tecnico si chiama BolaWrap. L’amministrazione comunale la definisce ‘pistola a corda’. Altri la chiamano sparalacci. Nel concreto è una finta arma che però permette di immobilizzare soggetti pericolosi, imprigionando le gambe con un legaccio e bloccando ogni tentativo di far male al prossimo. Sarà questo il nuovo strumento in dotazione alla Polizia municipale nel quartiere di Fontivegge. Basta Taser, stop alla pistola elettronica che se usata su soggetti deboli può diventare uno strumento letale. In pratica, i nostri vigili tornano all’epoca dei cowboy, quando il lazo era strumento di sopravvivenza. Dice nulla il nome di Tex Willer?